Кристина Асмус продемонстрировала поклонникам свои пышные формы

Судя по комментариям, подписчики оценили чувство юмора актрисы даже больше, чем эффектную внешность. Фото: Instagram @asmuskristina

Судя по комментариям, подписчики оценили чувство юмора актрисы даже больше, чем эффектную внешность. Фото: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус в последнее время все чаще удивляет поклонников экстравагантными поступками. Вот и сейчас она выложила в Instagram очередное откровенное фото.

Кинозвезда опубликовала снимок, на котором она позирует в одном бюстгальтере. Очевидно, актриса специально выстроила композицию кадра таким образом, чтобы в глаза бросалась её практически обнаженная грудь. Фотографию Асмус снабдила десятком ироничных хэштегов, среди которых были такие как #ужевсевсёвидели, #блондинкойлучше, #верниськхарламову, #всёравнобездарна и другие.

Вероятно, таким образом артистка решила ответить многочисленным хейтерам, которые активизируются каждый раз, когда в аккаунте Кристины появляются неоднозначные снимки. Похоже, подписчики Асмус в этот раз оценили юмор актрисы, поскольку фотография собрала преимущественно положительные комментарии: «Хэштеги, как отдельный вид искусства», «Самая красивая», «Фотка супер», — написали поклонники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, на что готова пойти Кристина Асмус ради интересной роли.