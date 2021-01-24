В Гидрометцентре предупредили о сильных погодных аномалиях в регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ряд российских регионов ждут сильные погодные аномалии.

По его прогнозу, в ближайшую неделю температура в европейской части страны будет находиться на 12-13 градусов выше нормы, а в Западную Сибирь и Якутию придет аномальный холод с отклонением от нормы на 15-18 градусов, сообщает ТАСС.

«Таким образом, граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пестрая картина получается», — отметил синоптик.

По его словам, температурный фон на европейской части России будет соответствовать концу марта. При этом в Западной Сибири ожидаются морозы до -35…-38 градусов.

Аномальный холод настигнет Якутию. Там температура воздуха будет на 8-10 градусов ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.