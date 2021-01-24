В США мужчина сделал прививку от коронавируса и умер

В США мужчина сделал прививку от коронавируса и умер
Пациент привился не в департаменте здравоохранения округа. Фото: pixabay

В США мужчина скончался через несколько часов после вакцинации от коронавируса. Полиция занялась расследованием его гибели.

Житель Калифорнии подхватил новую болезнь в декабре. Спустя месяц ему сделали прививку от COVID-19, но через пару часов он скончался.

Как сообщили в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер в Facebook, вакцину он получил не в местном здравоохранительном департаменте. Чем же привили мужчину пока не известно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые создали прототип вакцин от коронавируса и ВИЧ в виде капель. Препарат подходит для использования и детьми, и пожилыми людьми.

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