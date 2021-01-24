Жители дома на Железноводской улице остались без отопления из-за прорыва трубы

Жители дома на Железноводской улице остались без отопления из-за прорыва трубы
Жители дома № 26 сидят без отопления из-за прорыва трубы. Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербург"

В Василеостровском районе Петербурге продолжаются аварии на теплотрассах. Жители одного из домов на Железноводской улице пожаловались на отсутствие отопления.

Об этом горожане рассказали сегодня утром, 24 января, в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что авария на котельной по адресу Железноводская, 26 случилась накануне в 21:30. В итоге, со вчерашнего вечера нет отопления.

Как сообщила пресс-служба «Теплосеть Санкт-Петербурга» 23 января, в этом районе города ремонтируют трубопроводы. Правда, речь шла о прорыве на улице Кораблестроителей, 31. Там рабочие меняют ненадежный кусок трубы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прорыве трубы на Маршала Жукова. Проезжую часть затянуло паром.

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