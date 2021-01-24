В Пакистане одобрили применение вакцины «Спутник V»

Российский препарат будут в том числе производить на территории страны.

Правительство Пакистана одобрила экстренное использование российской вакцины «Спутник V». Теперь препарат будет производиться на территории еще одной страны: затем им сможет пользоваться местное население, а также его будут продавать в другие государства. Об этом сообщает газета Dawn.

В Пакистане это третий препарат, одобренный для использования в качестве вакцины от коронавируса. Его производителем станет местная фармацевтическая компания AGP.

Напоминаем, что «Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Эксперты говорят о ее высокой эффективности – препарат помогает в 90% случаев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США проводят расследование из-за смерти американца после прививки от коронавируса. Название компании, разработавшей эту вакцину, не уточняется.