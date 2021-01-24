В США проводят расследование из-за смерти американца после прививки от коронавируса

В США начали расследование в связи со смертью гражданина через несколько часов после вакцинации от COVID-19 в штате Калифорния. Об этом сообщает местное управление окружного шерифа на странице в Facebook.

Мужчина заразился коронавирусом в конце декабря прошлого года, а 21 января ему сделали прививку. Отмечается, что вакцинацию проводили не сотрудники медицинского управления.

Название компании, разработавшей эту вакцину, не уточняется.

Это не первый случай летального исхода после вакцинации от коронавируса в Соединенных Штатах. В начале января врач из Флориды умер спустя несколько дней после вакцинации от коронавируса нового типа препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в случае, если человек по какой-либо причине не поставил вторую дозу вакцины, — к примеру, «Спутника V», — то вторую инъекцию можно сделать препаратом, выпущенным другой компанией. В качестве аналога специалист привел вакцину «ЭпиВакКорона»