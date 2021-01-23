Ученый объяснил, есть ли смысл прививаться сразу двумя вакцинами от COVID-19

Второй этап вакцинации можно пройти даже с некоторым опозданием, но лучше все же не рисковать. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Второй этап вакцинации можно пройти даже с некоторым опозданием, но лучше все же не рисковать. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, что можно привиться сразу двумя вакцинами против коронавирусной инфекции.

Как объяснил эксперт, в случае, если человек по какой-либо причине не поставил вторую дозу вакцины, — к примеру, «Спутника V», — то вторую инъекцию можно сделать препаратом, выпущенным другой компанией. В качестве аналога специалист привел вакцину «ЭпиВакКорона», передает Ura.ru.

Ученый добавил, что во второй раз привиться «Спутником V» можно, даже если рекомендованный интервал между дозами немного нарушен. При этом стоит понимать, что эксперименты с прививками небезопасны для здоровья и все же стараться соблюдать рекомендованный режим вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала перенесшим коронавирус гражданам не прививаться.