Голикова призвала переболевших коронавирусом не вакцинироваться

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что людям, переболевшим коронавирусной инфекцией и имеющим иммунитет к ней, стоит воздержаться от вакцинации.

Чиновница считает, что в применении вакцины нет необходимости, даже если антитела снизились почти до нуля. В этом случае Голикова посоветовала гражданам изучить данные клеточного иммунитета, чтобы убедиться, действительно ли организм больше не может противостоять инфекции. Об этом вице-премьер заявила в субботу, 23 января, в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Голиковой, в России зафиксированы единичные случаи повторного заражения COVID-19. При это сложно сказать, что было причиной — легкая форма первой волны болезни, ошибочный диагноз или ложно-положительный тест. В связи с этим острой необходимости ставить прививку переболевшим даже при низком уровне антител нет, считают специалисты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции запустят производство российской вакцины «Спутник V».