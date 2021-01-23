В Турции будут производить российскую вакцину от коронавируса

Препараты будут поставлять не только на внутренний рынок внутри страны, но и в другие государства.

Российский фонд прямых инвестиций договорился с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сегодня, 23 января, пишет РИА Новости.

Ожидается, что в год будут производить миллионы доз препарата. Турецкая компания будет поставлять его не только на внутренний рынок страны, но и в другие государства. В Турции верят в российскую вакцину и готовы распространять ее среди населения.

Напоминаем, что «Спутник V» также приглянулся следующим странам: Белоруссия, Аргентина, ОАЭ, Венгрия, Сербия, Боливия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай и Туркмения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам объяснили, как работает пептидная вакцина «ЭпиВакКорона».