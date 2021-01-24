В Петербурге полицейские извинились перед пострадавшей во время протестов женщиной

Горожанка получила удар ногой в живот, после которого она упала и стукнулась головой об асфальт.

Начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка навестил пострадавшую во время несанкционированных протестных акций женщину и принес ей извинения. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Telegram-канал Mash.

Из записи разговора следует, что полковник попросил прощения у горожанки и отметил, что подобные методы работы неприемлемы. Он пообещал, что силовик, применивший грубую силу, будет найден и наказан. Пострадавшая отметила, что не имеет никаких претензий и охотно приняла извинения.

Музыка подчеркнул, что готов помочь госпитализированной всем, чем может. Напоминаем, что в сети опубликовали кадры, на которых силовик бьет женщину ногой в живот. После этого ее госпитализировали с сотрясением мозга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге проверят видео, на котором женщину бьет силовик.