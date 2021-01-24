В Петербурге проверят видео, на котором женщину бьет силовик

В Петербурге проверят видео, на котором женщину бьет силовик
В Петербурге прошел несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Фото: Gazeta.SPb

По предварительным данным, пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Санкт-Петербурге после несанкционированных акций протеста, которые прошли 23 января, была госпитализирована женщина с сотрясением мозга. По предварительным данным, ее ударил силовик. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов выразили готовность проверить видео, опубликованное в интернете. На нем силовик бьет 54-летнюю женщину ногой. Все случилось на улице Восстания.

Состояние петербурженки оценивается как средней тяжести. Сейчас она находится в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ОНК рассказали, чем занимался Навальный в «Матросской тишине» в день незаконных протестных акций в его поддержку.

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