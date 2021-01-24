Кристофер Нолан отказался от сотрудничества с Warner Bros.

Режиссеру не понравилась новая стратегия студии.

Режиссер Кристофер Нолан заявил, что больше не хочет сотрудничать с Warner Bros. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Он отметил, что его не устраивает новая стратегия студии.

Известно, что киностудия решила выпускать проекты не только в кинотеатрах, но и на стриминговых сервисах. Ожидается, что премьеры будут проходить одновременно. Нолан подчеркнул, что компания пришла к такому решению, не спросив мнения кинематографистов. Режиссер удивлен, так как считает, что поступать подобным образом недопустимо.

К возмущениям Нолана присоединился Дени Вильнев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что режиссер «Дылды» Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала The Last of Us. Работать с Балаговым захотел и автор сценария и продюсер проекта Крейг Мейзин, участвовавший в создании сериала «Чернобыль», и сам канал НВО.