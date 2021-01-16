Режиссер «Дылды» Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала The Last of Us

Режиссер &#171;Дылды&#187; Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала The Last of Us
Скриншот из игры The Last of Us, опубликованный Кантемиром Балаговым. Фото: Instagram @kantemir_balag

Российский режиссер Кантемир Балагов, снявший резонансные фильмы «Теснота» и «Дылда», станет постановщиком первого эпизода сериала НВО The Last of Us («Одни из нас»), основанного на легендарной компьютерной игре.

Работать с Балаговым захотел и автор сценария и продюсер проекта Крейг Мейзин, участвовавший в создании сериала «Чернобыль», и сам канал НВО. Об этом 29-летний режиссер рассказал в своем Instagram. «Пишу с трясущимися руками», — признался Балагов подписчикам. «Это большая честь и ответственность», — добавил он и также сказал, что является большим фанатом одноименной игры.

Напомним, что в игре The Last of Us действие разворачивается спустя 20 лет после глобальной пандемии на территории бывшего США. Главные герои — девочка-подросток Элли и контрабандист Джоэл, который должен сопроводить её. Вместе героям предстоит пересечь разрушенную Америку, добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала , что в Петербурге стартовали съемки фэнтези-сериала «Этерна».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
the last of us Кантемир Балагов кино сериал съемки шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые нашли способ спрогнозировать тяжелое течение COVID-19
Больным с Covid-19 на дому петербуржцам будут выдавать пульсоксиметры
В Петербурге отмечают снижение коронавирусных смертей
Роспотребнадзор: иммунитет к COVID-19 остается даже после снижения ...
«Зенит» проведет оба тренировочных сбора в Дубае до 12 февраля
Легковушка влетела в столб на трассе М-10 в Тосно, пострадали три человека
В Петербурге ночью закрыли еще четыре заведения общепита
На Украине стало действовать требование обслуживать в кафе и магазинах на ...