Режиссер «Дылды» Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала The Last of Us

Скриншот из игры The Last of Us, опубликованный Кантемиром Балаговым. Фото: Instagram @kantemir_balag

Российский режиссер Кантемир Балагов, снявший резонансные фильмы «Теснота» и «Дылда», станет постановщиком первого эпизода сериала НВО The Last of Us («Одни из нас»), основанного на легендарной компьютерной игре. Работать с Балаговым захотел и автор сценария и продюсер проекта Крейг Мейзин, участвовавший в создании сериала «Чернобыль», и сам канал НВО. Об этом 29-летний режиссер рассказал в своем Instagram. «Пишу с трясущимися руками», — признался Балагов подписчикам. «Это большая честь и ответственность», — добавил он и также сказал, что является большим фанатом одноименной игры. Напомним, что в игре The Last of Us действие разворачивается спустя 20 лет после глобальной пандемии на территории бывшего США. Главные герои — девочка-подросток Элли и контрабандист Джоэл, который должен сопроводить её. Вместе героям предстоит пересечь разрушенную Америку, добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни. Ранее gazeta.spb.ru сообщала , что в Петербурге стартовали съемки фэнтези-сериала «Этерна».

Яна Старовойтова, Gazeta.SPb

