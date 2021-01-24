Пострадавшая во время протестов в Петербурге переведена в реанимацию

Состояние женщины оценивается как тяжелое.

В Санкт-Петербурге женщину, которая пострадала во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, перевели в реанимацию. Об этом сегодня, 24 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в медицинском учреждении, где находится петербурженка.

«Она находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было»,

— сообщили в НИИ скорой помощи.

По предварительным данным, женщину ударил в живот силовик, после чего она упала и ударилась головой об асфальт. Гражданку госпитализировали с сотрясением. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, а перед пациенткой уже извинился полковник Сергей Музыка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге проверят видео, на котором женщину бьет силовик.