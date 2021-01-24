Видеопроповеди арестованного опального схимонаха Сергия удалили

Схимонах призывал верующих «умереть за Россию».

Видеопроповеди опального схимонаха Сергия удалили с YouTube-канала его пиарщика Всеволода Могучева. Об этом сегодня, 24 января, сообщает ТАСС.

Ролики Сергия стали причиной его задержания в ночь на 29 декабря. Известно, что в Монастырь наведались сотрудники правоохранительных органов из-за видео, в котором схимонах призывает верующих «умереть за Россию». В отношении Сергия возбудили сразу несколько уголовных дел – в том числе за самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Схимонах отрицает все обвинения.

Сейчас Сергий находится под арестом. Напоминаем, что он также отрицал существование коронавируса и резко высказывался в адрес тех, кто хочет закрыть храмы на период пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержан отлученный от церкви схиигумен Сергий.