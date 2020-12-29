Задержан отлученный от церкви схиигумен Сергий

Спецназ задержал опального бывшего схимонаха Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области

Об этом стало известно в ночь на вторник, 29 декабря. В монастыре проводятся следственные мероприятия. По предварительным данным, бывшего схимонаха Сергия задержали для дачи показаний.

Как сообщили «РИА Новости», причиной задержания стал видеоролик на YouTube, в котором он призывает своих сторонников «умереть за Россию».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-схиигумена Сергия штрафовали на 90 тысяч рублей за распространение фейков. Сам схимонах на заседание не явился. Его интересы в суде представляла адвокат Светлана Герасимова.