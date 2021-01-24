Петербургский врач, обвиняемый в получении взятки, отправится под домашний арест

Гражданин отрицает свою вину и отказывается от дачи показаний.

В Санкт-Петербурге врача, подозреваемого в получении крупной взятки, отправили под домашний арест до 28 февраля. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По предварительным данным, мужчина получил более 2,1 миллиона рублей от своих подчиненным. Эти деньги он просил платить за общее покровительство по службе.

Врач свою вину не признает и отказывается давать показания. Он просил позволить ему и дальше выполнять профессиональную деятельность, но Ленинский районный суд отправил его домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-сотрудника ДПС в Ленобласти обвиняют в получении взятки в 100 тысяч рублей. Подозреваемому предъявили обвинение. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.