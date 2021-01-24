В Петербурге за медпомощью после несанкционированного митинга обратились 24 человека

Девять человек получили помощь на месте и не нуждались в госпитализации.

В Санкт-Петербурге после несанкционированных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли 23 января, медицинская помощь потребовалась 24 людям. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что девять человек получили помощь прямо на месте, им не потребовалась госпитализация. На данный момент все, кого доставили в стационары экстренной помощи, были отпущены домой. В больнице остается только одна женщина, которая получила сотрясение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протестующим, пострадавшим в Москве, оказали медпомощь. 29 человек уже отпущены из больниц домой.