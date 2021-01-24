Протестующим, пострадавшим в Москве, оказали медпомощь

29 человек уже отпущены из больниц домой.

В Москве во время несанкционированных протестных акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые состоялись 23 января, пострадали 29 человек. Об этом сообщается на сайте столичного Депздрава.

Всем гражданам оказана медицинская помощь и сегодня они вернулись домой. Отмечается, что дальнейшее лечение никому не потребовалось.

Напоминаем, что, по официальным данным, в Москве на митинг вышли четыре тысячи человек. При этом другие источники уверяют, что численность была гораздо выше и на улицах оказались более 10 тысяч человек.

Протестные настроения также охватили Санкт-Петербург. В городе много задержанных, сегодня был выписан первый штраф в отношении одного из митингующих – мужчина должен будет заплатить 10 тысяч рублей.

Сильнее всего пострадала женщина, которую силовик ударил ногой в живот. Она упала, стукнулась об асфальт и сейчас находится в реанимации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Митянина рассказала о задержании детей на несанкционированной акции в Петербурге.