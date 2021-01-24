В квартире на Малой Балканской взорвался газовый баллон

Пострадавших в происшествии, к счастью, нет. Фото: Google View

Пострадавших в происшествии, к счастью, нет. Фото: Google View

Вечером воскресенья, 24 января, в одном из домов по Малой Балканской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв.

Инцидент произошел около пяти часов вечера. Причиной происшествия стала газовая горелка объемом 0,5 литров, как пишет Piter.TV. Взрывной волной в квартире дома №42 вынесло межкомнатную дверь, а также дверь на лоджию. Также среди последствий — оплавленный фасад кухни площадью два квадратных метра. К счастью, возгорания удалось избежать, как и повреждения несущих конструкций здания.

При этом обстоятельства взрыва не уточняются. Известно, что во время происшествия никто не пострадал. В квартире проживали двое детей — их заберут родственники на период ликвидации последствий ЧП.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ростовской улице в Шушарах с крыши девятиэтажного дома упала 14-летняя девочка.