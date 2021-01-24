Власт Израиля остановили авиасообщение из-за пандемии до конца января

Новые ограничения будут действовать с 26 по 31 января. Фото: pixabay

Новые ограничения будут действовать с 26 по 31 января. Фото: pixabay

Израильские власти приняли решение пойти на беспрецедентные меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и «запечатать» страну.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в воскресенье, 24 января заявил, что власти Израиля решили «герметично запечатать страну», чтобы остановить распространение COVID-19. «Мы опережаем весь мир», — подчеркнул политик. Его слова приводит РИА Новости, ссылаясь на местное издание Haaretz.

В рамках новых ограничительных мер приостанавливаются все рейсы в Израиль и из него с 26 по 31 января. Исключение составят иностранные грузовые и пожарные самолеты и воздушная скорая помощь. Граждане страны смогут попасть за границу, только выезжая на лечение, ради судебных разбирательств, в случае смерти родственника или эмиграции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве с 22 января сняли часть коронавирусных ограничений.