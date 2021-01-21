В Москве с 22 января смягчают часть коронавирусных ограничений

В четверг, 21 января, мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что с 22 января 2021 года в Москве снимается ряд ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Согласно указу градоначальника, с завтрашнего дня возвращаются к работе колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, подведомственные правительству Москвы. Проездные учащихся, в свою очередь, будут разблокированы, и школьникам и студентам вновь предоставят транспортные льготы.

Кроме того, снимаются ограничения на работу детских развлекательных центров и дневных лагерей, детских комнат в торговых центрах и других подобных объектах. Театры, кинотеатры и концертные залы заполнять места на 50%, а не 25%. Также возобновляют функционирование музеи, библиотеки и другие культурные учреждения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пока не видят оснований для смягчения антиковидных мер.