В Петербурге попали под суд 40 участников несанкционированного митинга

В воскресенье, 24 января, объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщила, что 40 участников незаконного протеста, прошедшего 23 января, приговорены к административному аресту.

Нарушители обвиняются в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). Дела по этой статье рассматривались в Красносельском, Московском, Красногвардейском и Октябрьском районных судах.

По итогам заседаний 30 человек получили административный арест на срок от 2 до 13 суток, также наложено 37 штрафов в размере от 5 до 18 тысяч рублей. Напомним, что несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли по всей стране 23 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как этот день проходил в Санкт-Петербурге.