Россию отстранили от проекта создания окололунной станции

Россию отстранили от проекта создания окололунной станции
Окололунную станцию Gateway хотят построить на орбите Луны. Фото: unsplash

Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению проекта строительства окололунной станции Gateway.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Отмечается, что решение об отстранении российских специалистов приняли после претензий страны о недостаточной роли в проекте.

Окололунную станцию Gateway хотят построить на орбите Луны в рамках американской лунной программы. В 2017 году «Роскосмос» и НАСА договорились о совместном строительстве станции, однако позднее в российской корпорации заявили, что Россия не будет участвовать в проекте, поскольку стране отвели недостаточно большую роль. Также звучали заявления о том, что проект слишком «американоцентричный».

Предполагалось, что Россия будет отвечать за строительство только одного модуля станции — шлюза для выхода в открытый космос. Америка вносила основной вклад в проект. Соответственно вкладу учитывалась роль каждого государства в проекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РАН рекомендуют отложить создание ракеты «Енисей» для полета на Луну.

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