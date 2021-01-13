В РАН рекомендуют отложить создание ракеты «Енисей» для полета на Луну

Совет Российской академии наук выступает за то, чтобы отложить создание ракеты «Енисей». Руководство планирует обратиться с данным решением совета к президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает РИА Новости, РАН совместно с госкорпорацией «Роскосмос» выступают за предложение о переносе части срока по созданию космического ракетного комплекса на более поздний срок.

Напомним, что ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже говорил о том, что производство ракеты «Енисей» будет пересмотрено. Комплекс планируют создавать на базе новых технологических решений, которые требуют времени. До этого планировалось собрать «Енисей» к 2028 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что предприятие Роскосмоса представит первый беспилотный трамвай в следующем году. Гендиректор предприятия Роман Новиков рассказал, что ТЗ уже готово, осталось закупить составляющие трамвая и приступить к его созданию.