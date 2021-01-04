Предприятие Роскосмоса представит первый беспилотный трамвай в следующем году

Трамвай создадут в 2022 году. Фото: ukvz.ru

Трамвай создадут в 2022 году. Фото: ukvz.ru

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) соберет к 2020 году первый беспилотный трамвай.

Гендиректор предприятия Роман Новиков рассказал, что ТЗ уже готово, осталось закупить составляющие трамвая и приступить к его созданию, сообщает ТАСС.

Он отметил, что трамвай создадут в 2022 году.

«Но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться», — добавил Новиков.

УКВЗ уже испытал беспилотную систему для подключения трамвая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам главы «Роскосмоса», нынешняя Международная космическая станция (МКС) сможет работать еще семь-десять лет максимум. Поскольку России принадлежит лидерство в создании орбитальных платформ, следует немедленно приступить к работе по созданию новой станции.