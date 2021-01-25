Дорожный знак спровоцировал массу ДТП на углу Ивановской и Бабушкина

В понедельник, 25 января, на перекрестке Ивановской и Бабушкина улиц в Невском районе Петербурга произошло минимум шесть ДТП. Водители винят в авариях дорожный знак. В Сети появилось видео одного из таких ДТП.

Судя по опубликованным кадрам, легковушка врезалась в дорожный знак, установленный на проезжей части. Обломки машины полетели под колёса других автомобилей.

«В связи с установкой знака дорожные работы в среднем ряду в сторону Володарского моста было. Как минимум 6 аварий за 3 часа. Знак грязный не светится и его плохо видно. Нет знаков ограничения скорости», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Петербурге» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на пересечении улицы Кустодиева и проспекта Просвещения заблокировало проезд трамваям. Одна из машин протаранила дорожное ограждение.