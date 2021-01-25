Ночью спасатели тушили трехкомнатную квартиру на Брюсовской

Ночью спасатели тушили трехкомнатную квартиру на Брюсовской
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ночь на 25 января в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Там загорелась обстановка в квартире.

Сообщение о пожаре поступила на пульт дежурного поступило в 4:07. По словам очевидцев, из окон квартиры дома №5, корпус 2, по Брюсовской улице шел дым. В ликвидации пожара участвовали 15 человек и три единицы спецтехники. В трехкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади шести квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось к 5:14. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в пожаре на Купчинской улице.

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Ночью спасатели тушили трехкомнатную квартиру на Брюсовской