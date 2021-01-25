Во Фрунзенском районе женщина чуть не зарезала своего сожителя

Во Фрунзенском районе женщина чуть не зарезала своего сожителя
Инцидент произошел в доме на улице Малая Карпатская. . Фото: Следственный комитет России

Во Фрунзенском районе задержали женщину по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в доме на улице Малая Карпатская.

В квартире задержана женщина 1977 года рождения.

По предварительной информации, во время конфликта в процессе распития спиртных напитков она ударила ножом в область живота своего сожителя. Мужчину 1975 года с колото-резанным ранением брюшной стенки в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе полицейские задержали мужчину, который обвиняется в убийстве своей жены. Возбуждено уголовное дело.

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