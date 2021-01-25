Возбуждено дело из-за препятствования движению в центре Петербурга на незаконной акции в поддержку Навального

Возбуждено дело из-за препятствования движению в центре Петербурга на незаконной акции в поддержку Навального
Протестующие выходили на центральные улицы города. Фото: Gazeta.SPb

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств после несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает городской главк МВД России, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. По версии следствия, в субботу, 23 января, неизвестные вышли на улицы в центре Петербурга и препятствовали движению автомобилей и пешеходов.

В частности, толпа вышла на проезжую часть Малой Морской улицы и «создала угрозу безопасности граждан», вынуждая водителей применять опасные маневры, чтобы не сбить пешеходов.

Сейчас полицейские пытаются установить, кто причастен к этому преступлению. Приняты меры к их розыску и задержанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что известно о незаконной акции в Петербурге к понедельнику.

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