Извинения полиции, аресты и новые задержания: что известно о незаконной акции в Петербурге к понедельнику

В Петербурге продолжает расти число задержанных и арестов после несанкционированной акции протеста, которая развернулась в центре города в субботу, 23 января. Пока одни правоохранители производят новые задержания, другие приносят извинения за свои действия.

Так, к понедельнику, 25 января, суды в Петербурге вынесли постановления об аресте в отношении 40 человек за участие в несанкционированной акции. Уточнялось, что накануне Красносельский районный суд рассмотрел 20 материалов по делам об административных правонарушений и приговорил семь человек к административному аресту от двух до 13 суток.

Московский районный суд арестовал 13 человек, Красногвардейский – девять, Октябрьский – одного.

Продолжились и задержания. Полиция по горчим следам смогла поймать подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС, которые находились при исполнении служебных обязанностей.

Задержан был IT-специалист. Правоохранители считают, что на Сенатской площади 23 января он запрыгнул на эвакуатор. Когда один из инспекторов попытался его снять, он ударил его, а затем, при попытке задержания, — еще одного полицейского. По факту возбудили уголовное дело. Правоохранителям потребовалась медицинская помощь.

До больницы добрался и еще один полицейский – не за медицинской помощью. Он принес извинения женщине, которую ударил ногой на площади Восстания. Это произошло в ходе несанкционированной акции, а видео удара облетело все социальные сети и вызвало немалый резонанс.

Полицейский заявил, что считает случившееся личной трагедией и подарил пострадавшей цветы.

К слову, росгвардейца, который публично насмехался над ситуацией, уволят. Решение было принято после видео с ним, на котором молодой человек посмотрел запись происшествия на площади Восстания и заявил: «А нечего стоять у нас на пути».

В субботу, 23 января, более чем в ста российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Правозащитники сообщали о том, что в ходе акций задержали более 3,3 тыс. человек, из них 490 – в Петербурге.