Правозащитники сообщили о более чем о 3,3 тыс. задержанных на несанкционированных акциях протеста

Правозащитники сообщили о более чем о 3,3 тыс. задержанных на несанкционированных акциях протеста
Протестующие в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Несанкционированные митинги прошли в более чем ста городах России.

Правозащитники назвали общее число задержанных во время незаконных протестных акций, состоявшихся в российских городах 23 января.

По информации оппозиционного правозащитного ресурса ОВД-инфо, в ходе несанкционированных акций было задержано 3324 человека, из них 1320 в Москве и 490 в Петербурге («ОВД-инфо»).

В субботу, 23 января, несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в более чем ста городах России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно материалам, предоставленным правоохранителями, в субботу, 23 января, на Сенатской площади во время проведения несанкционированной протестной акции сотрудник ГИБДД сделал замечание одному из участников митинга, потребовав соблюдать правопорядок.

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