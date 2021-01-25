Петербургская компания понесла ответственность за квартирный пожар в Карелии

Приставы Петербурга взыскали с компании компенсацию за квартирный пожар. Фото: ГУФССП по Петербургу

Приставы Петербурга взыскали с компании компенсацию за квартирный пожар. Фото: ГУФССП по Петербургу

Судебные приставы взыскали компенсацию за квартирный пожар в Карелии с петербургской компании и карельской организации. Компенсацию получила хозяйка квартиры.

Как сообщает городской главк Федеральной службы судебных приставов, квартирный пожар произошел еще в 2017 году. Причиной возгорания стало вынос электрического напряжения с линии электропередачи на несущую проволоку кабеля связи. При пожаре пострадала как сама квартира, так и имущество в ней.

Ответственность за содержание и эксплуатацию воздушной линии связи понесла петербургская компания, а за эксплуатацию и обслуживание линии электропередачи — карельская организация.

В сумме перед компаниями выставили долг в размере 246 тысяч рублей. Петербургская компания не торопилась выплачивать задолженность, что и послужило поводом вмешательства судебных приставов.

«Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы Петербурга взыскали с Жилкомсервиса 400 тысяч рублей за залитую квартиру.