Биолог рассказал, почему опасно подкармливать диких лисиц

Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, почему нельзя кормить диких лисиц, которые подходят близко к домам.

Лисицы настолько хитрые, что часто подходят к железнодорожным станциям в Ленобласти по расписанию, потому что знают, что пассажиры могут их чем-нибудь угостить. Об этом биолог рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Глазков предупредил, что лисы могут представлять опасность для самих для людей. Они могут проявлять агрессию и нападать на людей и животных. Также лисицы переносят бешенство.

По словам специалиста, чтобы заразиться достаточно царапины и слюны животного. Кроме того, лисицы часто попадают под колеса машин, когда перебегают дорогу. Биолог также рассказал, что если приручить лисиц к легкой добыче, то они потеряют навык охоты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе жители Петербурга заметили лисицу. Очевидцы отметили, что лисица погуляла немного по улице вблизи домов и убежала.