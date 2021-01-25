В 2020 ЗСД воспользовались более 90,7 млн раз

ЗСД в 2020 году пользовались реже, чем в 2019. Фото: АО «ЗСД»

ЗСД в 2020 году пользовались реже, чем в 2019. Фото: АО «ЗСД»

Один день выдался рекордным по количеству заработанных денег.

В 2020 году по ЗСД проехали более 90 млн 700 тысяч раз. Это на семь миллионов раз меньше, чем в 2019 году. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса – из-за нее ощутимо сократился транспортный поток. Об этом рассказал начальник управления по связям с общественностью ООО «Магистраль Северной столицы» Андрей Цапу, пишет АБН.

Чаще всего ЗСД пользуются водители легковых автомобилей, на втором месте с ощутимо большим отрывом оказался грузовой транспорт. Также магистралью пользуются автомобили «скорой» и полицейские машины.

Известно, что 25 сентября выдался самым прибыльным днем за год. Тогда зафиксировали 373 тысячи транзакций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2020 году дорожные инспекторы ЗСД помогли 23,5 тысячам водителей, попавшим в ДТП.