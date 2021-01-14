В 2020 году дорожные инспекторы ЗСД помогли 23,5 тысячам водителей, попавшим в ДТП

В случае нештатной ситуации обратиться за экстренной помощью можно, связавшись с дежурным диспетчером по короткому номеру 0405. Дорожный инспектор незамедлительно прибудет на место происшествия. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В случае нештатной ситуации обратиться за экстренной помощью можно, связавшись с дежурным диспетчером по короткому номеру 0405. Дорожный инспектор незамедлительно прибудет на место происшествия. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

По статистике управляющей компании «Магистраль северной столицы», за 2020 год на Западном скоростном диаметре (ЗСД) произошло 23 592 дорожных инцидента, во время которых водителям помогли дорожные инспекторы.

Как объяснили в пресс-службе компании, инспекторы — своего рода скорая помощь на магистрали. Они первыми прибывают на место ДТП, оценивают степень тяжести инцидента и принимают решение, как устранить последствия с минимальным ущербом для других участников дорожного движения.

Наиболее распространенной внештатной ситуацией на ЗСД в 2020 году стала остановка транспорта из-за поломки. Более 22 тысяч водителей в прошлом году получили помощь инспекторов в этих случаях. Кроме того, сотрудники «МСС» вывезли более 15 тысяч посторонних предметов с проезжей части, предотвратив риск серьезных аварий.

Еще 3 971 выезд был совершен на место проведения ремонтных работ для проверки корректности выставленных схем организации дорожного движения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном одобрили соглашение о софинансировании строительства развязки ЗСД и Широтной магистрали.