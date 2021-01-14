В 2020 году дорожные инспекторы ЗСД помогли 23,5 тысячам водителей, попавшим в ДТП

По статистике управляющей компании «Магистраль северной столицы», за 2020 год на Западном скоростном диаметре (ЗСД) произошло 23 592 дорожных инцидента, во время которых водителям помогли дорожные инспекторы.
Как объяснили в пресс-службе компании, инспекторы — своего рода скорая помощь на магистрали. Они первыми прибывают на место ДТП, оценивают степень тяжести инцидента и принимают решение, как устранить последствия с минимальным ущербом для других участников дорожного движения.
Наиболее распространенной внештатной ситуацией на ЗСД в 2020 году стала остановка транспорта из-за поломки. Более 22 тысяч водителей в прошлом году получили помощь инспекторов в этих случаях. Кроме того, сотрудники «МСС» вывезли более 15 тысяч посторонних предметов с проезжей части, предотвратив риск серьезных аварий.
Еще 3 971 выезд был совершен на место проведения ремонтных работ для проверки корректности выставленных схем организации дорожного движения.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном одобрили соглашение о софинансировании строительства развязки ЗСД и Широтной магистрали.