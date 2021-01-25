Девушку с пятью кошками спасли из горящей квартиры на Московском

В понедельник, 25 января, в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. Из горящей квартиры спасли 23-летнюю девушку и пять кошек, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Хозяйку квартиры увезли в больницу с отравлением угарным газом. Она находится под наблюдением врачей НИИ Джанелидзе.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на третьем этаже дома 288 по Московскому шоссе. Огонь распространился на площади 30 кв. метров. Сообщение о пожаре поступило в 11:28 часов. Справиться с огнем удалось к 12:05. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в пожаре на Купчинской улице.