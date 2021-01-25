Навка заявила, что ее видео с критикой протестов ограничили в Instagram

Навка заявила, что ее видео с критикой протестов ограничили в Instagram
Татьяна Навка раскритиковала соцсеть. Фото: instagram.com/tatiana_navka

Она раскритиковала социальную сеть за двойные стандарты.

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка рассказала, что ее видео с критикой протестов ограничили в Instagram. Об этом она заявила в социальной сети.

Спортсменка выложила в «сториз» ролик, на котором митингующие кидают в сотрудников правоохранительных органов «все, что есть под рукой». После этого соцсеть ограничила прямой доступ к просмотрам из-за «потенциально неприемлемого контента».

«Сами нападают на полицию, беспорядки устраивают, интересно, почему задерживают?»,

— задалась вопросом Навка.

Стоит отметить, что видео посмотреть все-таки можно. Для этого нужно нажать на «смотреть видео» и ответить утвердительно на вопрос «Вы уверены?».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возбуждено дело из-за препятствования движению в центре Петербурга на незаконной акции в поддержку Навального.

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