Самым юным задержанным участником незаконных акций оказался мальчик девяти лет

Ребенок вышел на митинг в Москве вместе со своим 12-летним братом.

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в Москве во время незаконного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали девятилетнего ребенка. По предварительным данным, он является самым юным участником акций в России, который угодил в отдел полиции. Об этом Кузнецова заявила в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Мальчик пришел на акцию вместе с братом 12 лет. Кузнецова пообщалась с доставленными в отдел МВД РФ по Тверскому району и выяснила, что они совершенно не понимали, где находились.

Известно, что в разных регионах страны были задержаны около 300 несовершеннолетних.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протестующим, пострадавшим в Москве, оказали медпомощь.