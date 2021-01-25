На Московском вокзале у гражданина нашли предмет, похожий на гранату

На Московском вокзале у гражданина нашли предмет, похожий на гранату
Предмет оказался не опасен. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Подозрительная вещица лежала у мужчины в сумке.

В Санкт-Петербурге накануне, 24 января, в сумке у мужчины нашли предмет, похожий на гранату. Информация об этом поступила в дежурную часть Главного управления Росгвардии по городу и Ленинградской области.

На Московский вокзал незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов с кинологом. Служебная собака обнюхала сумку, после чего подозрительный предмет был осмотрен. Взрывотехники ОМОН установили, что перед ними пустой корпус гранаты Ф-1, который не представляет опасности.

Предмет передали полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в метро Петербурга у пассажира нашли «гранату». Сотрудники петербургского метро при досмотре вещей гражданина на станции «Лесная» обнаружили подозрительный предмет, внешне похожий на гранату. Они сообщили в полицию.

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