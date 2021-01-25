Депутат от Чечни раскритиковал участника драки на незаконной акции в Москве

Он отметил, что сопротивление сотрудникам правоохранительных органов это преступление.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов прокомментировал парня, который участвовал в потасовке с силовиками во время незаконной акции в Москве. Он призвал молодого человека выйти на связь и объясниться. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что чеченец совершил преступление, так как оказал сопротивление полицейскому. Он также не понимает, как мусульманин может поддерживать Навального, выступающего за однополые браки.

«Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином — напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей»,

— сказал Делимханов в обращении, размещенном в Instagram.

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