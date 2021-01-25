В Петербурге освободили 25 земельных участков за неделю

В Петербурге освободили 25 земельных участков за неделю
Предприниматели будут выплачивать штрафы. Фото: ККИ

Их заняли предприниматели, которые теперь будут привлечены к административной ответственности.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга за неделю освободили 25 земельных участков, которые были незаконно заняты торговыми объектами. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в ведомстве. Теперь предпринимателей привлекут к административной ответственности.

Отмечается, что были обследованы Центральный, Невский, Калининский и Выборгский районы. В итоге изъято более 350 единиц товара и торгового оборудования: торговый модуль по продаже хот-догов, стенд по продаже экскурсионных билетов и стенд с сувенирной продукцией.

Граждане не имели разрешение на торговлю. Фото: ККИ

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ККИ за неделю освободил десять нежилых помещений, принадлежащих Петербургу. Так, инспекторы выселили магазин для йоги на Можайской улице, владелец которого устроил в помещении несогласованную перепланировку.

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