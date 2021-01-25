Торговые улицы Петербурга пустуют из-за COVID-19: показатели бьют пятилетний рекорд

В Петербурге в прошлом году уровень вакантности на основных торговых коридорах достиг максимального значения за последние пять лет – 15,7%. При этом число закрытий за год выросло в 3,5 раза.

Итоги работы стрит-ритейла подвела международная консалтинговая компания Colliers International.

Отмечается, что число вакантных мест в Петербурге увеличилось из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничениями работы предприятий торговли и общепита. При этом самый резкий рост зафиксировали во втором квартале – доля свободных помещений в городе достигла тогда 12,9%

Кроме того, количество закрытий за прошедший год увеличилось в 3,5 раза. За 2020 их число составило 191. Больше всего пострадала сфера общепита, где количество закрытий увеличилось в семь раз.

Наибольший рост свободных помещений пришелся на Невский проспект и Большую Конюшенную улицу.

В списке, где закрылись заведения, также — Большой проспект Петроградской стороны, Старо-Невский проспект и улица Рубинштейна.

При этом эксперты отмечают: несмотря на закрытия, в Петербурге в течение года появлялись новые кафе и магазины. Всего количество открытий увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Так, за это время открыли порядка 45 заведений общепита.

Еще в ноябре Gazeta.SPb писала о том, что из-за пандемии пострадали в основном кафе стрит-фуда и столовые, а также заведения специализированного формата. Непросто пришлось и заведениям среднего сегмента, однако выжившие стремились занять освобожденные более слабыми конкурентами места и открыть новые точки.

Пока петербургский общепит продолжает работать в условиях ограничения. В разговоре с Gazeta.SPb ресторатор Александр Затуливетров оценил потери кафе и ресторанов до 20%. Бары теряют до 50% выручки. Сейчас заведениям в Северной столице разрешено работать только до 23:00.

Фуд-корты в торговых центрах остаются закрытыми. Такое решение непонятно для владельцев ТЦ, которые не первый месяц просят городские власти пересмотреть запрет на работу.