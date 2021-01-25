Россия снимает ограничения на въезд для граждан еще четырех стран

Россия снимает ограничения на въезд для граждан еще четырех стран
Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Россияне также могут выехать в эти страны.

Об этом стало известно в понедельник, 25 января. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Авиасообщение с указанными странами возобновится с 27 числа.

Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска

Напомним, ограничение авиасообщения было введено из-за сложной эпидемиологической ситуации. Меры принимались для того, чтобы не допустить распространение нового вируса на территории России

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России восстановили авиасообщение с Японией.

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