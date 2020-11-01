В России восстановили авиасообщение с Японией

Теперь можно отправиться в Японию. Фото: pixabay

Теперь можно отправиться в Японию. Фото: pixabay

С 1 ноября список стран, в которые можно отправиться из России пополнился еще на одну. Авиарейсы до Токио будут осуществляться из Москвы и Владивостока.

О данном решении, открыть авиасообщение с Японией 1 ноября сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса еще 14 октября.

Напомним, что ограничения на перелеты в другие страны из России были приняты в конце марта текущего года из-за распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что самолеты будут летать дважды в неделю из столицы России в Токио, а также один раз в неделю из Владивостока.

«Решение было принято, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности», – говорится в заявлении оперативного штаба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами, – Куба и Сербия.