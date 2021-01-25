Инфекционист назвал сроки вакцинации для переболевших COVID-19

Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, не нужно сразу прививаться от нее. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

По его словам, переболевшие COVID-19 должны вакцинироваться от этой болезни не ранее, чем через полгода после ее окончания. И добавил, что антитела у переболевших в тяжелой форме могут вырабатываться слабо из-за назначения некоторых препаратов.

Как сообщили «РИА Новости», Малышев отметил, что после вакцины «Спутник V» иммунитет может держаться до двух лет.

Напомним, российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Ленэкспо» откроют крупнейший в Петербурге пункт вакцинации от COVID.