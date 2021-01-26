Полиция ищет нарушителей за надписи, порочащие президента, на «Приморской»

Полиция ищет нарушителей за надписи, порочащие президента, на «Приморской»
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Северной столице на станции метро «Приморская» появились надписи, порочащие президента РФ Владимира Путина. Сотрудники полиции устранили нарушение и занимаются поисками злоумышленников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, надписи появились накануне, 25 января, на балюстраде, ведущей на спуск станции. Там сотрудники правоохранительных органов обнаружили 4 стикера-наклейки с надписями, порочащими президента России. Каждая наклейка была 10 на 10 сантиметров.

Отметим, что сотрудники полиции ликвидировали данное нарушение. На данный момент идет поиск нарушителей.

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