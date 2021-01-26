Ранее судимый житель Петербурга отправится в колонию за оскорбление полицейского

Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Олега Сидоровича, который обвинялся в оскорблении полицейского и попытке причинения ему физического ущерба. Мужчина отправиться в колонию строго режима.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, инцидент случился еще в ноябре прошлого года, когда местные жители вызвали полицию из-за бытовой ссоры в доме №2 по улице добровольцев.

В итоге, мужчина по прибытию органов, мужчина отказался с ними ехать в отделение, а более того, решил проучить полицейского за такой приказ. Он начал угрожать в расправе и позже замахнулся рукой. Однако толком удара не последовало. Но этого хватило, что завести уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к 1,8 года лишению свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за подобное нарушение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге арестовали экс-майора полиции за «крышевание» на рынке интим-услуг.