Ранее судимый житель Петербурга отправится в колонию за оскорбление полицейского

Ранее судимый житель Петербурга отправится в колонию за оскорбление полицейского
Суд вынес приговор. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Олега Сидоровича, который обвинялся в оскорблении полицейского и попытке причинения ему физического ущерба. Мужчина отправиться в колонию строго режима.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, инцидент случился еще в ноябре прошлого года, когда местные жители вызвали полицию из-за бытовой ссоры в доме №2 по улице добровольцев.

В итоге, мужчина по прибытию органов, мужчина отказался с ними ехать в отделение, а более того, решил проучить полицейского за такой приказ. Он начал угрожать в расправе и позже замахнулся рукой. Однако толком удара не последовало. Но этого хватило, что завести уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к 1,8 года лишению свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за подобное нарушение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге арестовали экс-майора полиции за «крышевание» на рынке интим-услуг.

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