В День снятия блокады Ленинграда ожидается снег с дождем

В Северной столице 27 января ожидается теплая облачная погода.

По прогнозам синоптиков, пройдут дожди и выпадет мокрый снег.

Ветер будет дуть восточный, северо-восточный в ночное время суток со скоростью 5-10 метров в секунду., а днем скорость его порывов составит 2-6 метров в секунду.

Столбики термометров покажут –1 и +1 градус. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем мало меняться.

Напомним, в Петербурге в честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января запустят праздничный салют. Фейерверк запустят со стен Петропавловской крепости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.