Фрейндлих, Басилашвили и Краско: знаменитые петербуржцы, переболевшие COVID-19

Новая коронавирусная инфекция не действует избирательно – за последнее время заболеть успело немало и знаменитых жителей Петербурга. Среди них – актеры театра и кино, другие деятели культуры, политики.

Во вторник, 26 января, стало известно о том, что народную артистку СССР Алису Фрейндлих наконец перевели из реанимационного отделения в лечебное. В больнице она лежит уже больше месяца. Долгое время ее состояние оставалось стабильно тяжелым. Теперь, по словам врачей, актрисе значительно лучше. Теперь ей предстоит курс лечебной физкультуры, она будет получать кислородную поддержку и лекарственную поддержку.

Ее коллега из Большого драматического театра имени Товстоногова Олег Басилашвили также в январе попал в больницу с коронавирусом. Болезнь он перенес лучше Фрейндлих. О его выписке сообщили же 9 января. Восстановление он продолжил в домашних условиях.

Коронавирус не прошел мимо и 90-летнего актера Иван Краско. В больницу он попал сразу после постановки диагноза. Его смогли вылечить за три недели.

В списке тех, кто уже переболел COVID-19, оказался и петербургский депутат-«яблочник» Борис Вишневский. Парламентарий страдает от астмы, но, по его словам, его единственным симптомом стало отсутствие обоняния.

Скульптор, автор знаменитого «Петербургского ангела» в Измайловском саду Роман Шустров, также попал в больницу. У него было диагностировало двустороннее воспаление легких, после чего у него обнаружили и коронавирус. Врачи пытались спасти Шустрова, но болезнь взяла свое – он скончался в возрасте 60 лет.

От последствий коронавирусной инфекции умер известный петербургский эколог Рашид Алимов, которому было всего 40 лет.