Фрейндлих, Басилашвили и Краско: знаменитые петербуржцы, переболевшие COVID-19 

Фрейндлих, Басилашвили и Краско: знаменитые петербуржцы, переболевшие COVID-19 
Олег Басилашвили. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Новая коронавирусная инфекция не действует избирательно – за последнее время заболеть успело немало и знаменитых жителей Петербурга. Среди них – актеры театра и кино, другие деятели культуры, политики.

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во вторник, 26 января, стало известно о том, что народную артистку СССР Алису Фрейндлих наконец перевели из реанимационного отделения в лечебное. В больнице она лежит уже больше месяца. Долгое время ее состояние оставалось стабильно тяжелым. Теперь, по словам врачей, актрисе значительно лучше. Теперь ей предстоит курс лечебной физкультуры, она будет получать кислородную поддержку и лекарственную поддержку.

Басилашвили является почетным гражданином Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова.

Ее коллега из Большого драматического театра имени Товстоногова Олег Басилашвили также в январе попал в больницу с коронавирусом. Болезнь он перенес лучше Фрейндлих. О его выписке сообщили же 9 января. Восстановление он продолжил в домашних условиях.

Актер Иван Краско. Фото: Википедия

Коронавирус не прошел мимо и 90-летнего актера Иван Краско. В больницу он попал сразу после постановки диагноза. Его смогли вылечить за три недели.

Борис Вишневский. Фото: assembly.spb.ru

В списке тех, кто уже переболел COVID-19, оказался и петербургский депутат-«яблочник» Борис Вишневский. Парламентарий страдает от астмы, но, по его словам, его единственным симптомом стало отсутствие обоняния.

Шустров лег в больницу 5 мая. Фото: facebook.com/ShustrovRoman

Скульптор, автор знаменитого «Петербургского ангела» в Измайловском саду Роман Шустров, также попал в больницу. У него было диагностировало двустороннее воспаление легких, после чего у него обнаружили и коронавирус. Врачи пытались спасти Шустрова, но болезнь взяла свое – он скончался в возрасте 60 лет.

Экоактивист Рашид Алимов. Фото: vk.com/rashid_alimov

От последствий коронавирусной инфекции умер известный петербургский эколог Рашид Алимов, которому было всего 40 лет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
актеры больница инфекция коронавирус в петербурге новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Онанисты, насильники и грабители: петербуржцам не везет с таксистами в январе
В России зафиксировали минимальный рост цен на ЖКХ за последние 19 лет
В Петербурге поймали более 3,5 тысяч нарушителей запрета выхода на лед
В 2020 году резервный фонд Смольного увеличили в 33 раза
СК в Петербурге проверит рейс Ханты-Мансийск-Москва, который ослепили лазером
Реконструкция Колтушского шоссе завершится летом 2024 года
Фрейндлих, Басилашвили и Краско: знаменитые петербуржцы, переболевшие COVID-19
Музей Суворова возглавит экс-глава комитета по туризму Петербурга Панкевич